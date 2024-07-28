Ни одна российская команда не вошла в топ-20 на Кубке мира по PUBG Mobile
Завершился международный чемпионат PUBG Mobile World Cup 2024 по игре PUBG Mobile с призовым фондом $ 3 млн.
По итогам всех матчей чемпионом соревнования стала бразильская Alpha7 Esports. Второе место заняла REJECT из Японии. Киберспортсмен Reiji из японского коллектива получил статус лучшего игрока ивента и заработал $ 50 тыс.
Итоги PUBG Mobile World Cup 2024 по PUBG Mobile:
- Первое место: Alpha7 Esports (Бразилия) — $ 467 тыс.;
- Второе место: REJECT (Япония) — $ 259 тыс.;
- Третье место: Tianba (Китай) — $ 212 тыс.;
- Четвёртое место: DRX (Южная Корея) — $ 162 тыс.;
- Пятое место: BOOM Esports (Индонезия) — $ 151 тыс.;
- Шестое место: Talon Esports (Индонезия) — $ 143 тыс.;
- Седьмое место: Vampire Esports (Таиланд) — $ 135 тыс.;
- Восьмое место: Team Liquid (Бразилия) — $ 133 тыс.;
- Девятое место: D'Xavier (Вьетнам) — $ 124 тыс.;
- Десятое место: Tong Jia Bao Esports (Китай) — $ 110 тыс.;
- 11-е место: Al Ula x IHC (Монголия) — $ 116 тыс.;
- 12-е место: 4Merical Vibes (Монголия) — $ 115 тыс.;
- 13-е место: Twisted Minds (Бразилия) — $ 71 тыс.;
- 14-е место: IW NRX (Турция) — $ 89 тыс.;
- 15-е место: Yoodo Alliance (Малайзия) — $ 105 тыс.;
- 16-е место: POWR eSports (Саудовская Аравия) — $ 87 тыс.;
- 17-е место: Falcons Force (Монголия) — $ 49,5 тыс.;
- 18-е место: Dplus (Южная Корея) — $ 50 тыс.;
- 19-е место: Brute Force (Бахрейн) — $ 47 тыс.;
- 20-е место: Money Makers (Европа) — $ 46 тыс.;
- 21-е место: Team Pandum (Индонезия) — $ 23,5 тыс.;
- 22-е место: CAG OSAKA (Япония) — $ 43,5 тыс.;
- 23-е место: MadBulls (Восточная Европа) — $ 47 тыс.;
- 24-е место: Team Harame Bro (Филиппины) — $ 43,5 тыс.;
- 25-е место: Beşiktaş Black (Турция) — $ 44,5 тыс.;
- 26-е место: RUKH eSports (Россия) — $ 21 тыс.;
- 27-е место: Team Spirit (Россия) — $ 20,5 тыс.;
- 28-е место: iNCO Gaming (Бразилия) — $ 45,5 тыс.
Топ-турнир PUBG Mobile World Cup 2024 по PUBG Mobile прошёл в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup с 19 по 28 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 28 команд разыграли призовой фонд в размере $ 3 млн.
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