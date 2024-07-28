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Ни одна российская команда не вошла в топ-20 на Кубке мира по PUBG Mobile

Завершился международный чемпионат PUBG Mobile World Cup 2024 по игре PUBG Mobile с призовым фондом $ 3 млн.

По итогам всех матчей чемпионом соревнования стала бразильская Alpha7 Esports. Второе место заняла REJECT из Японии. Киберспортсмен Reiji из японского коллектива получил статус лучшего игрока ивента и заработал $ 50 тыс.

Итоги PUBG Mobile World Cup 2024 по PUBG Mobile:

Первое место: Alpha7 Esports (Бразилия) — $ 467 тыс.;

Второе место: REJECT (Япония) — $ 259 тыс.;

Третье место: Tianba (Китай) — $ 212 тыс.;

Четвёртое место: DRX (Южная Корея) — $ 162 тыс.;

Пятое место: BOOM Esports (Индонезия) — $ 151 тыс.;

Шестое место: Talon Esports (Индонезия) — $ 143 тыс.;

Седьмое место: Vampire Esports (Таиланд) — $ 135 тыс.;

Восьмое место: Team Liquid (Бразилия) — $ 133 тыс.;

Девятое место: D'Xavier (Вьетнам) — $ 124 тыс.;

Десятое место: Tong Jia Bao Esports (Китай) — $ 110 тыс.;

11-е место: Al Ula x IHC (Монголия) — $ 116 тыс.;

12-е место: 4Merical Vibes (Монголия) — $ 115 тыс.;

13-е место: Twisted Minds (Бразилия) — $ 71 тыс.;

14-е место: IW NRX (Турция) — $ 89 тыс.;

15-е место: Yoodo Alliance (Малайзия) — $ 105 тыс.;

16-е место: POWR eSports (Саудовская Аравия) — $ 87 тыс.;

17-е место: Falcons Force (Монголия) — $ 49,5 тыс.;

18-е место: Dplus (Южная Корея) — $ 50 тыс.;

19-е место: Brute Force (Бахрейн) — $ 47 тыс.;

20-е место: Money Makers (Европа) — $ 46 тыс.;

21-е место: Team Pandum (Индонезия) — $ 23,5 тыс.;

22-е место: CAG OSAKA (Япония) — $ 43,5 тыс.;

23-е место: MadBulls (Восточная Европа) — $ 47 тыс.;

— $ 47 тыс.; 24-е место: Team Harame Bro (Филиппины) — $ 43,5 тыс.;

25-е место: Beşiktaş Black (Турция) — $ 44,5 тыс.;

26-е место: RUKH eSports (Россия) — $ 21 тыс.;

— $ 21 тыс.; 27-е место: Team Spirit (Россия) — $ 20,5 тыс.;

— $ 20,5 тыс.; 28-е место: iNCO Gaming (Бразилия) — $ 45,5 тыс.

Топ-турнир PUBG Mobile World Cup 2024 по PUBG Mobile прошёл в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup с 19 по 28 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 28 команд разыграли призовой фонд в размере $ 3 млн.