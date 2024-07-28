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3DMAX — чемпион турнира Skyesports Championship 2024 по Counter-Strike 2 в Индии

Завершился чемпионат Skyesports Championship 2024 по Counter-Strike 2 в Индии с призовым фондом $ 300 тыс.

Чемпионом соревнования стала французская 3DMAX, обыгравшая в гранд-финале монгольскую The MongolZ со счётом 2:0.

Итоги Skyesports Championship 2024 по CS2:

Первое место: 3DMAX (Франция) — $ 120 тыс.;

Второе место: The MongolZ (Монголия) — $ 70 тыс.;

3–4-е место: Aurora Gaming (Россия) , Eternal Fire (Турция) — $ 35 тыс.;

, Eternal Fire (Турция) — $ 35 тыс.; 5–6-е место: ENCE (Европа), AMKAL ESPORTS (Россия) — $ 15 тыс.;

— $ 15 тыс.; 7–8-е место: BLEED Esports (Европа), DMS (Россия) ;

; 9–10-е место: PARIVISION (Россия) , Revenant Esports (Европа);

, Revenant Esports (Европа); 11-е место: True Rippers Esports (Индия).

Турнир Skyesports Championship 2024 по CS2 прошёл в LAN-формате с 23 по 28 июля в Мумбаи, Индия. В рамках соревнования 11 коллективов разыграли призовой фонд в размере $ 300 тыс.