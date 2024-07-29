Джереми Реннер может вернуться к роли Соколиного глаза в новых «Мстителях»

Вчера Marvel Studios устроила фурор на Comic-Con в Сан-Диего: кинокомпания изменила подзаголовок «Мстителей 5» и объявила, что в этой ленте и в следующих «Мстителях» сыграет Роберт Дауни-младший. Актёр, известный по роли Железного человека, воплотит образ Доктора Дума.

На анонсы обратил внимание актёр Джереми Реннер. Инсайдер MyTimeToShineHello сделал публикацию и намекнул, что Реннер вернётся к роли Соколиного глаза. Сам Джереми возвращение не подтверждал, как и его представители.

Вероятнее всего, актёр действительно вернётся, поскольку ранее сообщалось, что Marvel Studios хотела вернуть старых героев для новых частей «Мстителей». Более того, Соколиный глаз всё ещё действующий персонаж киновселенной Marvel.