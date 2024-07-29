Вышла седьмая серия второго сезона сериала «Дом дракона» — финал уже близко

Сегодня на HBO состоялась премьера седьмого эпизода второго сезона сериала «Дом дракона». Серию уже можно посмотреть на сервисе, однако в России он не работает.

Это предпоследняя серия сезона. Восьмой и финальный эпизод выйдет 5 августа — на этом второй сезон завершится. Третий сезон шоу уже находится в работе, но его даты выхода пока нет.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории. Второй сезон тоже приняли тепло, оставляя в основном хорошие впечатления после просмотра.