«Ты теперь злодей?»: Гвинет Пэлтроу — о назначении Роберта Дауни-младшего на роль Дума

Главным анонсом прошедшего Comic-Con стало возвращение Роберта Дауни-младшего в киновселенную Marvel. Актёр триумфально вернётся, но сыграет не Железного человека, а Доктора Дума — могущественного злодея и заклятого врага Фантастической четвёрки.

На новость отреагировала Гвинет Пэлтроу, известная по роли Пеппер Поттс в киновселенной Marvel. Напомним, в киновселенной Marvel у Пеппер и Тони Старка родилась дочь, Морган. Пэлтроу в забавной форме прокомментировала возвращение Роберта.

Я не понимаю, ты теперь злодей?

Какую именно версию Дума сыграет Дауни-младший, пока можно только гадать. Братья Руссо объявили, что актёр воплотит образ именно Виктора Фон Дума, но это может быть уловкой, поскольку у фанатов Дауни-младший ассоциируется только с Железным человеком.

В комиксах Тони Старк становился Думом на какое-то время. Вероятно, подобное могут показать и в кино.