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«Он будет в 100 раз лучше»: актёр Льюис Тан — о фильме «Мортал Комбат 2»

«Он будет в 100 раз лучше»: актёр Льюис Тан — о фильме «Мортал Комбат 2»
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В недавнем интервью изданию Collider актёр Льюис Тан прокомментировал сиквел фильма «Мортал Комбат». Актёр уверен, что лента будет в «100 раз лучше, чем оригинал».

По словам Тана, команда учла все ошибки во время работы над первой частью, поэтому сделает сиквел качественнее. Ещё Льюис обещает более зрелищные экшен-сцены и безумные фрагменты.

Вас ждёт много дикой, безумной чепухи и длительных экшен-сцен. Второй фильм мы сделали в 100 раз лучше оригинального. Основывались на ошибках, которые допустили во время работы над первым фильмом.

Режиссёром сиквела выступит Саймон Маккуэйд, снявший первую часть 2021 года. Сиквел расскажет новую историю, которая развернётся в той же вселенной. К своим ролям вернутся все ключевые актёры.

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