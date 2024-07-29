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Актёр Эбон Мосс-Бакрак не смотрел ни одну часть «Фантастической четвёрки»

Актёр Эбон Мосс-Бакрак не смотрел ни одну часть «Фантастической четвёрки»
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В свежем интервью для Entertainment Weekly актёр Эбон Мосс-Бакрак, которому выпала честь сыграть Существо в «Фантастической четвёрке», рассказал, что не смотрел прошлые фильмы про самую известную семью вселенной Marvel.

Речь идёт про дилогию с Йоаном Гриффитом, Джессикой Альбой, Крисом Эвансом и Майклом Чиклисом, а также про провальный перезапуск 2015 года. По мнению актёра, смотреть прошлые части было бы «непродуктивно», поскольку важнее попытаться создать что-то новое.

Когда меня наняли, мне казалось, что смотреть эти фильмы будет непродуктивно… Я не думаю, что полезно создавать что-то в противовес чему-то другому.

Вместе с Эбоном в «Фантастической четвёрке» сыграют Педро Паскаль, Ванесса Кирби и Джозеф Куинн. Премьера ленты состоится 25 июля 2025 года.

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