Вышел трейлер финального эпизода второго сезона сериала «Дом дракона»
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Финал уже близко: HBO опубликовала трейлер восьмого и финального эпизода сериала «Дом дракона».
В ролике могут быть потенциальные спойлеры для тех, кто не смотрел предыдущие эпизоды шоу.
Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.
«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.
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