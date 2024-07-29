БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Собиратель душ» с Николасом Кейджем возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Собиратель душ» с Николасом Кейджем возглавил кинопрокат России за уикенд
Аудио-версия:
Комментарии

По данным издания Kinobusiness, фильм ужасов «Собиратель душ» с Николасом Кейджем в главной роли возглавил кинопрокат России за прошедшие выходные. За минувший уикенд лента собрала 121 млн рублей.

На втором месте расположилась семейная комедия Алексея Пиманова «Водитель-олигарх», которая собрала 53,6 млн рублей. Третью строчку занимает семейная комедия Василия Свиридова «Не одна дома», собравшая 21,6 млн рублей.

«Собиратель душ» рассказывает историю агента ФБР, которая выслеживает серийного маньяка по кличке Длинноногий. Приближаясь к разгадке тайны, девушка всё отчётливее осознаёт свою связь с преступником и его целью.

Вместе с Кейджем в проекте сыграла Майка Монро. Режиссёром выступил Осгуд Перкинс, известный по работе над хоррором «Гретель и Гензель».

Материалы по теме
Николас Кейдж стал маньяком в фильме «Собиратель душ». Стоит ли его смотреть?
Николас Кейдж стал маньяком в фильме «Собиратель душ». Стоит ли его смотреть?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android