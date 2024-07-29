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«Это было отвратительно»: Кристина Асмус — о том, как сорвала съёмки кино из-за режиссёра

«Это было отвратительно»: Кристина Асмус — о том, как сорвала съёмки кино из-за режиссёра
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Актриса Кристина Асмус посетила шоу Георгия Кардавы «Георгий за кадром». Во время беседы артистка рассказала о неприятном случае во время съёмок одного из фильмов.

По словам Асмус, режиссёр этого фильма довольно известный. Постановщик «позволял себе переходить на личность». Также он в какой-то мере унижал актрису.

Асмус уверяет, что на съёмочной площадке происходили «дикие вещи». Самого режиссёра она обвинила в неуверенности в себе.

Большой режиссёр позволял себе переходить на личность. Ему казалось, что в унижении актриса лучше работает. Это было отвратительно, недостойно. Он в два раза старше меня, но позволял себе невероятно кошмарные вещи.

Называть фамилию постановщика Асмус при этом не стала.

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