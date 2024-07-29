Эксперт рассказал, что нужно отключить в смартфоне, чтобы сэкономить заряд батареи

Технический директора сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков рассказал о функциях, отключение которых экономит заряд смартфона, поскольку батарея разряжается не только во время использования приложений, но и при их функционировании в фоновом режиме.

Эксперт выделил карты с геолокацией, социальные сети и видеоплееры, которые постоянно работают в фоне. Казаков подчеркнул, что максимальная яркость экрана заставляет смартфон перегреваться и тратить заряд. Рекомендуется регулировать яркость экрана в зависимости от внешних условий – ярче при солнце и тусклее при тёмном времени суток.

Ещё один важный совет, который дал Казаков, связан с пуш-уведомлениями. Их лучше отключить.

Скорее всего, ваш телефон ежеминутно сообщает вам о скидках на маркетплейсах, о новых письмах на почту, о лайках в соцсетях и вообще обо всём, что происходит в десятках установленных приложений. Всё это изводит батарею смартфона, поэтому отключите ненужные уведомления — оставьте только самые важные.

В целом эксперт посоветовал чаще следить за состоянием аккумулятора своего гаджета.