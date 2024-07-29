Алан Сильвестри вернётся к «Мстителям»: он выступит композитором пятой и шестой частей

Marvel Studios, похоже, решила собрать весь состав, причастный к успеху прошлых частей «Мстителей». Алан Сильвестри, композитор «Мстителей», «Мстителей: Война бесконечности» и «Мстителей: Финал», напишет музыку для двух новых лент.

Сильвестри поработает над «Мстителями: Судный день» и «Мстителями: Секретные войны». Об этом композитор рассказал в соцсетях.

Доверие к картине уже на этом этапе внушительное: роль Доктора Дума в пятых и шестых «Мстителях» исполнит Роберт Дауни-младший, ранее играющий Железного человека. Постановщиками фильмов выступят братья Руссо — они сняли «Войну бесконечности» и «Финал».

«Мстители: Судный день» выйдут 1 мая 2026 года, а премьера «Секретных войн» состоится 7 мая 2027-го.