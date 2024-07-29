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«Не могу сказать»: режиссёр «Фантастической четвёрки» — о появлении Роберта Дауни-младшего

«Не могу сказать»: режиссёр «Фантастической четвёрки» — о появлении Роберта Дауни-младшего
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В прошедшие выходные Marvel Studios подтвердила возвращение Роберта Дауни-младшего в киновселенную. Он воплотит образ Виктора Фон Дума (Доктора Дума) — злодея и заклятого врага Фантастической четвёрки.

Во время интервью режиссёра ленты «Фантастическая четвёрка» Мэтта Шекмана спросили, стоит ли ждать Роберта в фильме, поскольку Дум считается важной фигурой в истории команды. Постановщик ушёл от ответа и ответил банально.

Ничего не могу сказать по этому поводу.

«Фантастическую четвёрку» посвятят команде супергероев, в которую входят Мистер Фантастик, Женщина-невидимка, Человек-факел и Существо. Их сыграют Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакра соответственно. Историю становления команды показывать не будут.

Премьера картины состоится 25 июля 2025 года.

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