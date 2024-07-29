«Банда неудачников с Еленой Беловой»: появился синопсис фильма «Громовержцы» от Marvel

Про фильм «Громовержцы» от Marvel Studios по-прежнему известно мало. Во время Comic-Con в Сан-Диего создатели ленты раскрыли синопсис картины, который не улучшил ситуацию — вопросов к картине всё ещё много.

Согласно синопсису, фильм расскажет, как «банда неудачников» будет пытаться работать друг с другом. Отдельно в составе команды выделяют Елену Белову — её в «Чёрной вдове» и «Соколином глазе» сыграла Флоренс Пью. Похоже, у Беловой будет более важная роль в фильме, чем у остальных членов команды.

Marvel Studios представляет «Громовержцев» — фильм с ужасным командным взаимодействием с участием убийцы в депрессии Елены Беловой. Ещё в ленте будет главная банда неудачников киновселенной.

Главные роли в ленте вместе с Пью сыграют Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Дэвид Харбор и другие актёры.

«Громовержцы» должны выйти в США 5 мая 2025 года.