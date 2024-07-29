«Мы покажем настоящую семью»: Джозеф Куинн — о фильме «Фантастическая четвёрка»

Во время выступления на Comic-Con в Сан-Диего актёрский состав фильма «Фантастическая четвёрка» вышел на сцену, чтобы поговорить с поклонниками и поотвечать на их вопросы.

Во время ответов актёр Джозеф Куинн, который покажет Человека-факела на больших экранах, рассказал, что в ленте зрители увидят настоящую семью. Как и в любой семье, у супергероев тоже будут споры, разлады и позитивные моменты.

Мы все будем очень усердно работать, чтобы привнести в этот фильм ощущение семьи, настоящей семьи со своими проблемами и прочим. Не думаю, что я раньше так много смеялся на репетициях.

Режиссёром ленты выступил Мэтт Шекман. Вместе с Куинном в ленте сыграют Педро Паскаль, Ванесса Кирби и Эбон Мосс-Бакрак.

Картина выйдет 25 июля 2025 года — осталось подождать год.