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Анонсирована игра «Русы против ящеров 2» — продолжение экшена по знаменитому мему

Анонсирована игра «Русы против ящеров 2» — продолжение экшена по знаменитому мему
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Команды The Bratans и Smola Games Studio анонсировали «Русы против ящеров 2» — продолжение знаменитого слэшера, вышедшего прошлой осенью. Релиз экшена состоится до конца марта 2025 года на ПК в Steam, у проекта пока нет системных требований.

Дебютный трейлер можно посмотреть на YouTube-канале The Bratans.

Разработчики описывают «Русы против ящеров 2» как кооперативный слэшер-экшен, в котором русские богатыри вновь дают отпор кровожадным ящерам. Авторы обещают удивить игроков масштабными сражениями, более продвинутой боевой системой и возможностью оседлать динозавров.

«Русы против ящеров» — пародийная игра, рассказывающая о борьбе древних русов против мистических ящеров в сеттинге Древней Руси. Проект основан на аналогичном меме, зародившемся в 2023 году и рассказывающем о вечном противостоянии славянских народов и змееподобных существ.

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