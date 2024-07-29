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Съёмки фильма «28 лет спустя» с Киллианом Мёрфи завершены

Съёмки фильма «28 лет спустя» с Киллианом Мёрфи завершены
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В конце июля стало известно о завершении съёмок фильма ужасов «28 лет спустя» — продолжения культовой зомби-картины 28 дней спустя». Премьера ленты в мировых кинотеатрах состоится 20 июня 2025 года.

«28 лет спустя» продолжит историю Джима, который выживает в мире зомби-апокалипсиса. По сюжету фильма со времён начала пандемии прошло 28 лет, и мир вокруг с тех пор сильно изменился. Большой синопсис и другие сюжетные детали всё ещё держатся в секрете.

К главной роли в фильме вернулся Киллиан Мёрфи. Вместе с ним в ленте также снялись Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»). Режиссёром фильма выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы.

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