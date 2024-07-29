Сериал «Взрослые» от Okko стартует 5 августа — вышел новый трейлер

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер комедийно-драматического сериала «Взрослые». Премьера шоу состоится 5 августа, в первый сезон войдёт 12 эпизодов. Первую серию показали в рамках конкурсной программы VI фестиваля сериалов «Пилот», где она получила награду «За лучший режиссёрский дебют».

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

«Взрослые» расскажут о трёх лучших подругах: Лизе, Соне и Яне. Многие их сверстницы уже работают по профессии, вышли замуж и даже родили детей, но наши подруги в свои 25 лет отказываются следовать «общепринятым правилам жизни». При этом они мечтают, строят личную жизнь, пытаются быть счастливыми, а главное ― продолжают держаться вместе.

Главные роли в сериале сыграли Мария Мацель («Перевал Дятлова»), Анастасия Талызина («Кентавр») и Стася Милославская («Огонь»). Режиссёром-постановщиком и автором сценария сериала выступила Екатерина Тодоровская («Подстава»).