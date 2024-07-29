Стартовали съёмки исторического сериала «Князь Андрей» — первые кадры

Кинокомпания «Москино» объявила о старте съёмок сериала «Князь Андрей». Производство шоу продлится несколько месяцев в Москве, Суздале, Владимире, Боголюбове и Твери, после чего премьера состоится на телеканале «Россия».

«Князь Андрей» расскажет историю жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей в XII веке. Молодой княжич Андрей Боголюбский возвращается домой из Византии, где провёл несколько лет. Его мечта – княжить в своей родной Суздальской земле, превратив её в новый процветающий центр всей Руси. Однако властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, и наследник великокняжеского престола решается на бунт.

Главную роль в проекте исполнит Александр Голубев («ГДР»). В сериале также снимутся Александр Балуев («Вызов»), Сергей Безруков («Бригада»), Александр Устюгов («28 панфиловцев») и другие актёры. Режиссёром сериала выступит Давид Ткебучава («Душегубы»).

Первые кадры из сериала «Князь Андрей»

Фото: «Москино»

Фото: «Москино»

Фото: «Москино»