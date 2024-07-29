Расписание выхода серий драматического сериала «Взрослые» от Okko
5 августа в онлайн-кинотеатре Okko стартует драматический сериал «Взрослые». Шоу расскажет о трёх лучших подругах: Лизе, Соне и Яне. Многие их сверстницы уже работают по профессии, вышли замуж и даже родили детей, но наши подруги в свои 25 лет отказываются следовать «общепринятым правилам жизни». При этом они мечтают, строят личную жизнь, пытаются быть счастливыми, а главное ― продолжают держаться вместе.
Шоу состоит из 12 эпизодов, которые будут выходить с понедельника по среду. Финал первого сезона состоится 28 августа.
Расписание выхода сериала «Взрослые» от Okko
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 августа
|2-я серия
|6 августа
|3-я серия
|7 августа
|4-я серия
|12 августа
|5-я серия
|13 августа
|6-я серия
|14 августа
|7-я серия
|19 августа
|8-я серия
|20 августа
|9-я серия
|21 августа
|10-я серия
|26 августа
|11-я серия
|27 августа
|12-я серия
|28 августа
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