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Сериал Взрослые (2024) от Okko: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода серий драматического сериала «Взрослые» от Okko
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5 августа в онлайн-кинотеатре Okko стартует драматический сериал «Взрослые». Шоу расскажет о трёх лучших подругах: Лизе, Соне и Яне. Многие их сверстницы уже работают по профессии, вышли замуж и даже родили детей, но наши подруги в свои 25 лет отказываются следовать «общепринятым правилам жизни». При этом они мечтают, строят личную жизнь, пытаются быть счастливыми, а главное ― продолжают держаться вместе.

Шоу состоит из 12 эпизодов, которые будут выходить с понедельника по среду. Финал первого сезона состоится 28 августа.

Расписание выхода сериала «Взрослые» от Okko

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 августа
2-я серия6 августа
3-я серия7 августа
4-я серия12 августа
5-я серия13 августа
6-я серия14 августа
7-я серия19 августа
8-я серия20 августа
9-я серия21 августа
10-я серия26 августа
11-я серия27 августа
12-я серия28 августа
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