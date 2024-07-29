Расписание выхода серий драматического сериала «Взрослые» от Okko

5 августа в онлайн-кинотеатре Okko стартует драматический сериал «Взрослые». Шоу расскажет о трёх лучших подругах: Лизе, Соне и Яне. Многие их сверстницы уже работают по профессии, вышли замуж и даже родили детей, но наши подруги в свои 25 лет отказываются следовать «общепринятым правилам жизни». При этом они мечтают, строят личную жизнь, пытаются быть счастливыми, а главное ― продолжают держаться вместе.

Шоу состоит из 12 эпизодов, которые будут выходить с понедельника по среду. Финал первого сезона состоится 28 августа.

Расписание выхода сериала «Взрослые» от Okko