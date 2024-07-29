БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Работу над аниме BRZRKR по комиксу Киану Ривза начнут осенью

Работу над аниме BRZRKR по комиксу Киану Ривза начнут осенью
Комментарии

Производство аниме-адаптации комикса BRZRKR, над которым работал известный актёр Киану Ривз, находится на финальной стадии — об этом сообщает IGN.

Спустя три года после анонса Netflix близок к завершению проекта. Отрисовку начнут уже осенью — это означает, что аниме от Netflix может выйти в 2025 году.

BRZRKR рассказывает о бессмертном полубоге, который устал от бесконечных войн и хочет прекратить своё существование. В этом ему готово помочь правительство США — но в обмен Берсерк должен выполнить ряд секретных спецопераций.

Комикс вышел в марте 2021 года и сразу стал бестселлером. Первый выпуск разошёлся тиражом более 615 тыс. копий. Параллельно Netflix работает над полнометражным фильмом по BRZRKR.

Материалы по теме
Киану Ривз признался, что часто думает о смерти
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android