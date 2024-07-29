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Apple теряет позиции в Китае: iPhone вылетел из топ-5 самых популярных смартфонов

Apple теряет позиции в Китае: iPhone вылетел из топ-5 самых популярных смартфонов
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Впервые в числе самых популярных смартфонов в Китае не оказалось iPhone от компании Apple. Об этом говорят исследования центров Canalys и IDC.

Так, во втором квартале 2024 года в топ-5 самых продаваемых устройств в Поднебесной оказались только отечественные бренды.

Топ-5 самых популярных смартфонов в Китае:

  1. Vivo — 19% рынка (13,1 проданных устройств за второй квартал 2024 года);
  2. OPPO —16% (11,3 млн устройств);
  3. Honor — 15% (10,7 млн смартфонов);
  4. Huawei — 15% (10,6 млн);
  5. Xiaomi — 14% (10 млн).

iPhone опустился на шестое место — по данным аналитиков, продажи смартфонов от Apple за последний год упали в Китае на 2%, в то время как остальные лидеры рынка показали значительный рост. Общее количество проданных устройств выросло на 8,9%.

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