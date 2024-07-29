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EA поделилась деталями режима Rush в EA Sports FC 25 с матчами «5 на 5»

Electronic Arts выпустила новый ролик, посвящённый режиму Rush в EA Sports FC 25. В небольшом видео авторы поделились первыми деталями нового режима, в котором игроки смогут соревноваться в формате «6 на 6». Выбрали самое главное из ролика.

Не забудьте включить русские субтитры в видео.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

Rush — это новый режим в EA Sports FC 25, где матчи играются в формате «5 на 5» на стадионе меньшего размера. Он доступен как в Ultimate Team, так и в «Клубах», а также в карьере.

Важная особенность Rush — ввод мяча в игру, когда обе команды бегут к центру, чтобы забрать его первыми.

В Rush нет красных карточек, но есть синие — они работают в духе удалений в хоккее на некоторое время. После забитого мяча наказание обнуляется и футболист вновь может вступить в игру.

Матчи в Rush идут быстрее, чем обычно, а футболисты при этом вообще не устают. Кроме того, офсайды в режиме будут встречаться только возле ворот противника. В дополнительное время работает правило «золотого» гола, а пенальти исполняются в духе футбола XX века, где игрок должен пробежать с центра поля и забить гол.

В Ultimate Team можно будет выбрать одного игрока из команды, чтобы сыграть им в режиме Rush с другими пользователями. За победы и различные достижения геймеры смогут получить дополнительные сезонные награды для своего состава. В карьере за тренера же режим Rush позволит управлять молодёжной академией, улучшая характеристики юниоров.

Наконец, в режиме Rush можно будет общаться с другими игроками с помощью быстрых команд. Можно будет, например, поблагодарить за пас, извиниться за промах или попросить точную передачу, указав направление своего движения.

EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 20-го числа.