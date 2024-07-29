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Вышел русский тизер «Субстанции» с Деми Мур — фильм ужасов выходит в России 19 сентября

Вышел русский тизер «Субстанции» с Деми Мур — фильм ужасов выходит в России 19 сентября
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Кинокомпания «Вольга» представила русскоязычный тизер психологического хоррора «Субстанция». Лента официально выйдет в российский прокат 19 сентября.

Главную роль в ленте исполнила Деми Мур. Она сыграла стареющую актрису, которая решается на «волшебный укол» — он должен вернуть телу женщины молодой вид, но лишь начинает череду пугающих неприятностей.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольге»/Working Title Films.

Режиссёром и сценаристом «Субстанции» является Корали Фаржа. Помимо Мур, главные роли исполнили Маргарет Куолли («Однажды в Голливуде», «Бедные-несчастные») и Деннис Куэйд («Особые отношения», «Муви 43»).

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. Журналисты отзывались о «Субстанции» как о прекрасном кровавом триллере и боди-хорроре, которому публика в Каннах апплодировала целых 13 минут.

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