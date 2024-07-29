Стартовал Кубок России по киберспорту — 2024 — призовой составит 2,5 млн рублей

Федерация компьютерного спорта России анонсировала проведение ежегодного Кубка страны. Отборочные соревнования в рамках FONBET Кубка России — 2024 уже начались в июле.

В этом году Кубок России объединит три соревновательные игры — командные дисциплины Dota 2 и Counter-Strike 2, а также одиночный файтинг Tekken 8.

Призовой фонд соревнований составит 2,5 млн рублей. Кроме того, победители и призёры Кубка получат возможность попасть в сборную России по киберспорту.

LAN-финал FONBET Кубка России — 2024 пройдёт с 24 по 25 августа (вероятно, в Москве). Туда уже прошли четыре лучших игрока по Tekken 8 — Strog, Higem, Shadoeshka и caliber7.62x39. Финалисты по командным дисциплинам определятся на следующих выходных.