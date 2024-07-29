Скончался актёр Тони Панкхёрст, известный как Хранитель из The Dark Pictures

Студия Supermassive Games выразила соболезнования в связи со смертью 67-летнего актёра Тони Панкхёрста, который подарил свою внешность Хранителю истории в серии игр The Dark Pictures.

Персонаж был также известен в сообществе как Куратор из-за кальки с английского.

Мы все опечалены известием о кончине Тони Панкхёрста. Он был лицом The Curator, и нам нравилось работать с ним.

Примечательно, что актёр погиб ещё в мае, но Supermassive Games стало известно об этом только сейчас — студия пожертвовала деньги в фонд, созданный его семьёй. Панкхёрсту было 67 лет.

В серии The Dark Pictures Хранитель является всеведущим рассказчиком, который обсуждал с игроками их выбор, сделанный во время прохождения. Разработчики использовали внешность Панкхёрста, при этом голос персонажа и запись движения принадлежат другому актёру — Пипу Торренсу.