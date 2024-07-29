Вышел трейлер симулятора квиддича Harry Potter: Quidditch Champions — релиз 3 сентября

Студия Warner Bros. Games представила официальный трейлер игры про квиддич Harry Potter: Quidditch Champions. Симулятор спорта из книг по «Гарри Поттеру» выйдет 3 сентября.

Судя по кадрам, новая игра будет иметь немало общего с другим проектом про квиддич, Harry Potter: Quidditch World Cup, который вышел в 2003 году. При этом в новом симуляторе появятся режим одиночной карьеры и ряд других игровых механик и режимов.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Games. Права на видео принадлежат Warner Bros. Games.

Сетевой симулятор квиддича поступит в продажу 3 сентября на ПК, консоли PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Подписчики сервиса PS Plus получат проект бесплатно. В российском Steam игра не выйдет, перевода на русский также не будет.