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Вышел трейлер симулятора квиддича Harry Potter: Quidditch Champions — релиз 3 сентября

Вышел трейлер симулятора квиддича Harry Potter: Quidditch Champions — релиз 3 сентября
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Студия Warner Bros. Games представила официальный трейлер игры про квиддич Harry Potter: Quidditch Champions. Симулятор спорта из книг по «Гарри Поттеру» выйдет 3 сентября.

Судя по кадрам, новая игра будет иметь немало общего с другим проектом про квиддич, Harry Potter: Quidditch World Cup, который вышел в 2003 году. При этом в новом симуляторе появятся режим одиночной карьеры и ряд других игровых механик и режимов.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Games. Права на видео принадлежат Warner Bros. Games.

Сетевой симулятор квиддича поступит в продажу 3 сентября на ПК, консоли PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Подписчики сервиса PS Plus получат проект бесплатно. В российском Steam игра не выйдет, перевода на русский также не будет.

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Симулятор квиддича Harry Potter: Quidditch Champions выйдет 3 сентября
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