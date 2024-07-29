Концерт Канье Уэста в Москве может пройти 7 сентября за $ 5 млн — СМИ

Популярный рэпер Канье Уэст запросил $ 5 млн за концерт в Москве и ждёт, пока организаторы мероприятия примут его условия — об этом сообщает издание «База».

По данным источников, договор на проведения до сих пор не подписан. Разногласия, к примеру, вызывает площадка: Канье хочет выступать на «ВТБ Арене», тогда как организаторы хотят провести концерт в «Лужниках», чтобы собрать больше денег за билеты.

Инсайдеры также раскрыли новую дату концерта — 7 сентября. Однако если договор не удастся подписать в ближайшее время, организаторы не успеют согласовать мероприятие с властями и площадкой — тогда ивент вовсе могут отменить.

Канье Уэст приезжал в Москву в конце июня на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. По некоторых данным, в этот день он также осматривал возможные площадки, где может пройти его концерт.