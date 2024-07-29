БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Концерт Канье Уэста в Москве может пройти 7 сентября за $ 5 млн — СМИ

Концерт Канье Уэста в Москве может пройти 7 сентября за $ 5 млн — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный рэпер Канье Уэст запросил $ 5 млн за концерт в Москве и ждёт, пока организаторы мероприятия примут его условия — об этом сообщает издание «База».

По данным источников, договор на проведения до сих пор не подписан. Разногласия, к примеру, вызывает площадка: Канье хочет выступать на «ВТБ Арене», тогда как организаторы хотят провести концерт в «Лужниках», чтобы собрать больше денег за билеты.

Инсайдеры также раскрыли новую дату концерта — 7 сентября. Однако если договор не удастся подписать в ближайшее время, организаторы не успеют согласовать мероприятие с властями и площадкой — тогда ивент вовсе могут отменить.

Канье Уэст приезжал в Москву в конце июня на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. По некоторых данным, в этот день он также осматривал возможные площадки, где может пройти его концерт.

Материалы по теме
Стала известна реальная причина приезда Канье Уэста в Россию
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android