Шоу-турнир BetBoom Streamers Battle 7 по «Доте» с NS и Gorgc пройдёт c 12 по 18 августа

Анонсирован BetBoom Streamers Battle 7 по Dota 2 — участие в шоу-турнире, как обычно, примут известные стимеры, блогеры и киберспортсмены. Призовой фонд составит 3 млн рублей.

На турнире сыграют восемь команд, пока организаторы огласили только имена капитанов. Среди них оказался популярный шведский стример Жан Gorgc Стефановски — вероятно, он соберёт англоязычный состав. Также на ивенте будут команды NS, Nix, stray288, ybicanoobov, Cooman, GoodWIN и TpaBoMaH.

Групповой этап BetBoom Streamers Battle 7 пройдёт с 12 по 15 августа, матчи плей-офф – с 16 по 18 августа.

Действующим чемпионом турнира является Тимур TpaBoMaH Хафизов, всего победивший на четырёх ивентах из шести. Два остальных выиграла команда Александра Nix Левина.