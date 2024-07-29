Премьера третьего сезона сезона «Бедный олигарх» на ТНТ состоится 12 августа

Телеканал ТНТ назвал дату премьеры нового сезона «Бедного олигарха». Комедийный сериал про владельца нефтяной компании, оставшегося без денег на фоне санкций, дебютирует 12 августа в 20:00 мск.

Третий сезон расскажет о приключениях олигарха Виктора Гниды́ (роль исполняет Владимир Сычёв) и его бывшего дворецкого Адама (Максим Лагашкин) в русской глубинке, где герои окажутся после побега из британской тюрьмы. Теперь им предстоит борьба за власть в забытом селе.

В продолжении «Бедного олигарха» будут задействованы уже знакомые персонажи — к примеру, начальник охраны, которого играет Тимур Батрутдинов. Вместе с этим в сериале появятся новые герои: в актёрский состав вошли Кай Метов, Наталья Бочкарёва, Иван Филиппов и многие другие.