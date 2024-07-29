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Премьера третьего сезона сезона «Бедный олигарх» на ТНТ состоится 12 августа

Премьера третьего сезона сезона «Бедный олигарх» на ТНТ состоится 12 августа
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Телеканал ТНТ назвал дату премьеры нового сезона «Бедного олигарха». Комедийный сериал про владельца нефтяной компании, оставшегося без денег на фоне санкций, дебютирует 12 августа в 20:00 мск.

Третий сезон расскажет о приключениях олигарха Виктора Гниды́ (роль исполняет Владимир Сычёв) и его бывшего дворецкого Адама (Максим Лагашкин) в русской глубинке, где герои окажутся после побега из британской тюрьмы. Теперь им предстоит борьба за власть в забытом селе.

В продолжении «Бедного олигарха» будут задействованы уже знакомые персонажи — к примеру, начальник охраны, которого играет Тимур Батрутдинов. Вместе с этим в сериале появятся новые герои: в актёрский состав вошли Кай Метов, Наталья Бочкарёва, Иван Филиппов и многие другие.

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