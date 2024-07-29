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Начались съёмки фильма «Хамнет» с Полом Мескалем — фантастики про Шекспира и его жену

Начались съёмки фильма «Хамнет» с Полом Мескалем — фантастики про Шекспира и его жену
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В Уэльсе стартовал съёмочный процесс фильма «Хамнет» в жанре исторической фантастики. Это экранизация одноимённого романа Мэгги О’Фаррелл о писателе Уильяме Шекспире и его жене Агнес.

Сюжет произведения рассказывает о тяжёлой судьбе Агнес, которая пытается пережить смерть своего единственного сына. Режиссёром выступит Хлоя Чжао, работавшая над «Землёй кочевников» и «Вечными».

Главную роль исполнит Джесси Бакли (Мари Болконская в «Войне и мире» от BBC, Кейт Уайлдер в игре The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me), а самого Шекспира сыграет Пол Мескал («Нормальные люди», «Гладиатор 2»).

Дата выхода и другие подробности о «Хамнете» пока неизвестны. Пока же всё внимание зрителей обращено на другой фильм с Полом Мескалом — «Гладиатор 2».

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