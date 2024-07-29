«Самая масштабная экшен-сцена, что я когда-либо делал»: Ридли Скотт — о «Гладиаторе 2»

Режиссёр исторической драмы «Гладиатор 2» Ридли Скотт ещё раз подчеркнул масштаб картины, заявив, что для ленты снял самую гигантскую сцену в своей карьере.

Постановщик таких фильмов, как «Чужой» и «Бегущий по лезвию», сравнил новую картину со своей предыдущей крупной работой о французском полководце.

Мы начинаем фильм с самой масштабной экшен-сцены, что я когда-либо делал. Вероятно, она больше, чем что-либо из «Наполеона».

Ранее о «самых гигантских экшен-сценах» в истории говорил руководитель Paramount Марк Виан в рамках промокампании «Гладиатора 2».

Мировая премьера исторического фильма «Гладиатора 2» намечена на 22 ноября 2024 года,. События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинала.