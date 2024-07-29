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Вышел трейлер комедии Кевина Смита «Сеанс в 16:30» с деталями из его биографии

Вышел трейлер комедии Кевина Смита «Сеанс в 16:30» с деталями из его биографии
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На официальном YouTube-канале режиссёра и продюсера Кевина Смита вышел трейлер фильма «Сеанс в 16:30».

Новая лента Смита рассказывает о трио подростков, которые по субботам в одно и то же время пробираются в кинотеатр, чтобы смотреть фильмы. Однажды один из товарищей приводит с собой девушку — и всё кардинально меняется.

Видео доступно на YouTube-канале Kevin Smith. Права на видео принадлежат Кевину Смиту.

Сам режиссёр отмечал, что «4:30» частично автобиографичен и содержит его личные воспоминания. Смит снял ленту в собственном кинотеатре в Нью-Джерси, США.

Главные роли в ленте сыграли Остин Зажур, Николас Чирилло, Рид Нортруп и Сиена Агудонг. Съёмки прошли во время прошлогодней забастовки актёров и сценаристов в Голливуде — Смит получил на это специальное разрешение для малобюджетных проектов.

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