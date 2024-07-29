Сидни Суини заявила, что не намерена отказываться от съёмок в сексуальных сценах

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини в интервью изданию The Hollywood Reporter рассказала о своём отношении к эротическим сценам со своим участием.

Вспоминая многочисленные моменты в «Эйфории», Суини призналась, что не против подобных эпизодов, хотя иногда это доставляет неудобства в обычной жизни.

Люди забывают, что я играю персонажа, они думают: «Ого, она раздевается на экране, она секс-символ». И я не могу просто пройти мимо этого. У меня нет никаких проблем с этими сценами, и я не перестану в них сниматься — но я хотела бы, чтобы был более простой способ открыто поговорить о том, что какое представление мы имеем об актёрах.

Съёмки третьего сезона «Эйфории» начнутся в январе 2025 года, а само продолжение выйдет не раньше 2026 года.