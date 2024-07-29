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Солдатик будет заодно с Хоумлендером в пятом сезоне «Пацанов»

Солдатик будет заодно с Хоумлендером в пятом сезоне «Пацанов»
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Создатель популярного сериала «Пацаны» Эрик Крипке поделился новыми деталями пятого, финального сезона проекта. Автор заявил, что супергерой Солдатик в исполнении Дженсена Эклса выступит злодеем в продолжении, хотя в третьем сезоне он помогал «Пацанам» уничтожить Хоумлендера.

Как объяснил Крипке, Солдатик хочет убить Бутчера за предательство в финале третьего сезона. При этом возвращение персонажа Дженсена Эклса обусловлено в том числе родством с Хоумлендером — авторы хотят углубиться в их сложные отношения.

Солдатик очень хочет убить Бутчера после того, как тот предал его в третьем сезоне. Он просто отличный антагонист, который перешёл на другую сторону и присоединился к суперам.

Съёмки пятого сезона «Пацанов» стартуют уже осенью, а его премьера состоится в 2026 году. Между тем создатели шоу уже трудятся над приквелом сериала про Солдатика и Грозу под названием «Восхождение Vought».

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