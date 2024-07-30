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Брат Тома Холланда сыграл один из вариантов Дэдпула в фильме «Дэдпул и Росомаха»

Брат Тома Холланда сыграл один из вариантов Дэдпула в фильме «Дэдпул и Росомаха»
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Как оказалось, в актёрском составе фильма «Дэдпул и Росомаха» были неожиданные личности. В своих соцсетях фотографию выложил Гарри Холланд — брат Тома Холланда, исполнителя роли Человека-паука в киновселенной Marvel.

Гарри сыграл в блокбастере одну из альтернативных версий Дэдпула. Само собой, в фильме он не снимал маску. Забавнее всего и то, что Райан Рейнольдс сам не знал о том, что Гарри задействован в ленте.

Фото: Соцсети Гарри Холланда

У самого Рейнольдса была забавная реакция, когда он узнал, что в касте был задействован брат Тома Холланда.

И как я должен был узнать его !?!

Фильм «Дэдпул и Росомаха» рассказывает о том, как Дэдпулу выпадает задание спасти всю киновселенную Marvel и собственную вселенную. Для этого он заручается помощью Росомахи, к роли которого вернулся Хью Джекман.

Мировая премьера ленты состоялась, но в России фильм пока не вышел.

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