Роберту Дауни-младшему заплатят больше $ 80 млн за роль Доктора Дума в фильмах Marvel

Роберт Дауни-младший всегда был самым высокооплачиваемым актёром, снимающимся в киновселенной Marvel, но его гонорар за роль в пятых и шестых «Мстителях» может стать ещё больше.

По данным издания Variety, актёру заплатят «значительно больше», чем $ 80 млн, за роль Доктора Дума в «Мстителях: Судный день» и «Мстителях: Секретные войны». Ещё СМИ раскрыли одно из условий, которое поставил Роберт для своего возвращения.

Дауни-младший хотел, чтобы режиссёрами новых картин выступили братья Руссо, снявшие ленты «Мстители: Война бесконечностей» и «Мстители: Финал». Так и случилось, а сам артист вернулся в киновселенную.

Премьера «Судного дня» состоится 1 мая 2026 года, а «Секретные войны» выйдут в прокат 7 мая 2027 года.