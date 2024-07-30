БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эксперт назвал причину успеха фильма «Собиратель душ» в России

Эксперт назвал причину успеха фильма «Собиратель душ» в России
Аудио-версия:
Комментарии

«Собиратель душ» — новый фильм ужасов с Николасом Кейджем в главной роли, который пришёлся зрителям по душе. Картина обрела успех и в России. О том, почему так случилось, порассуждал эксперт — председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

По его мнению, успех ленты в России связан с тем, что в российских кинотеатрах не осуществляется показ «сильных картин с большим потенциалом». Воронков отметил, что в кинотеатрах страны с весны 2024 года не было больших премьер, поэтому на первый план смог выйти «более-менее заметный фильм».

Фильмы ужасов в России всегда занимали свою нишу. Они никогда не собирали миллиарды. Их сборы были на уровне 50–200 млн рублей. Из последних сильных фильмов ужасов, имевших успех в России, могу назвать «Оно» и «Астрал».

«Собиратель душ» рассказывает историю агента ФБР, которая выслеживает серийного маньяка по кличке Длинноногий. Приближаясь к разгадке тайны, девушка всё отчётливее осознаёт свою связь с преступником и его целью.

Материалы по теме
Фильм «Собиратель душ» с Николасом Кейджем возглавил кинопрокат России за уикенд
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android