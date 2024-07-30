Хоррор «Тихое место: День первый» вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера хоррора «Тихое место: День первый». Картину уже можно посмотреть онлайн на зарубежных онлайн-площадках. Премьера фильма в кинотеатрах состоялась 27 июня. С момента выхода прошло чуть больше месяца.

«Тихое место: День первый» рассказывает о двух героях, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре трагедии в Нью-Йорке — на Землю обрушился метеоритный дождь, принёсший с собой орды смертоносных монстров. Хронометраж картины составил 1 час и 40 минут.

Главные роли исполнили Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски, работавший над «Свиньёй» с Николасом Кейджем.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.