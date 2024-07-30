Эксперты рассказали о причинах вздутия аккумулятора в смартфонах

Члены редакции издания TechInsider назвали основные причины вздутия аккумулятора в смартфоне. Ключевой причиной проблемы считается неправильная эксплуатация. К примеру, не стоит оставлять телефон на зарядке на всю ночь, так как это может привести к перегреву и повреждению компонентов батареи.

Кроме того, рекомендуется избегать полного разряда аккумулятора перед зарядкой. Другая важная причина — физическое состояние устройства. Падения и сильные удары могут привести к образованию трещин на аккумуляторе или корпусе смартфона.

Кроме того, следует учитывать особенности окружающей среды. Высокая температура и влажность могут отрицательно сказаться на работе аккумулятора. Сказаться на аккумуляторе могут и производительные дефекты гаджета. Перед покупкой стоит внимательно изучить гарантийные обязательства, чтобы в случае поломки смартфон можно было вернуть.