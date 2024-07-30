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Мировые сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили $ 1,5 млрд

Мировые сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили $ 1,5 млрд
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Мультфильм «Головоломка 2» не собирается останавливаться. Кассовые сборы проекта по всему миру превысили целых $ 1,5 млрд. Проект уже стал самым кассовым мультфильмом в истории кино, а теперь он находится на 12-м месте в списке самых кассовых фильмов в истории.

Из всей суммы около $ 893 млн собрали в других странах, а $ 613 млн — в США.

Фото: Box Office Mojo

«Головоломка 2» продолжает сюжет мультфильма «Головоломка» и рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавились новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Первую часть приняли очень тепло, а вторая, кажется, понравилась аудитории ещё больше.

Премьера картины состоялась 14 июня, а в цифровых сервисах лента появится осенью.

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