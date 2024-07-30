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Расписание пятой недели Кубка мира по киберспорту: Apex, Rainbow Six и Honor of Kings

В среду, 31 июля, продолжится киберспортивный фестиваль Esports World Cup в Саудовской Аравии с общим призовым фондом в $ 60 млн.

В рамках пятой игровой недели EWC 2024 состоятся турниры по таким киберспортивным дисциплинам, как Apex Legends, Rainbow Six Siege и Honor of Kings. Представители России выступят только на чемпионате по «Апексу».

Среда, 31 июля:

13:00. Rainbow Six, групповая стадия.

Четверг, 1 августа:

12:00. Honor of Kings, групповая стадия;

18:00. Rainbow Six, групповая стадия;

18:15. Apex Legends, групповая стадия.

Пятница, 2 августа:

12:00. Honor of Kings, групповая стадия;

18:00. Rainbow Six, четвертьфиналы;

18:15. Apex Legends, групповая стадия.

Суббота, 3 августа:

12:00. Honor of Kings, четвертьфиналы;

18:00. Rainbow Six, полуфиналы;

18:15. Apex Legends, последний шанс.

Воскресенье, 4 августа:

12:00. Honor of Kings, полуфиналы и гранд-финал;

18:15. Apex Legends, финалы;

19:00. Rainbow Six, гранд-финал.

Киберспортивный фестиваль Esports World Cup проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 4 июля по 24 августа 2024 года. В рамках ивента проводятся турниры по 20 дисциплинам с общим призовым фондом, превышающим $ 60 млн.