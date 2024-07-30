Расписание пятой недели Кубка мира по киберспорту: Apex, Rainbow Six и Honor of Kings
В среду, 31 июля, продолжится киберспортивный фестиваль Esports World Cup в Саудовской Аравии с общим призовым фондом в $ 60 млн.
В рамках пятой игровой недели EWC 2024 состоятся турниры по таким киберспортивным дисциплинам, как Apex Legends, Rainbow Six Siege и Honor of Kings. Представители России выступят только на чемпионате по «Апексу».
Среда, 31 июля:
- 13:00. Rainbow Six, групповая стадия.
Четверг, 1 августа:
- 12:00. Honor of Kings, групповая стадия;
- 18:00. Rainbow Six, групповая стадия;
- 18:15. Apex Legends, групповая стадия.
Пятница, 2 августа:
- 12:00. Honor of Kings, групповая стадия;
- 18:00. Rainbow Six, четвертьфиналы;
- 18:15. Apex Legends, групповая стадия.
Суббота, 3 августа:
- 12:00. Honor of Kings, четвертьфиналы;
- 18:00. Rainbow Six, полуфиналы;
- 18:15. Apex Legends, последний шанс.
Воскресенье, 4 августа:
- 12:00. Honor of Kings, полуфиналы и гранд-финал;
- 18:15. Apex Legends, финалы;
- 19:00. Rainbow Six, гранд-финал.
Киберспортивный фестиваль Esports World Cup проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 4 июля по 24 августа 2024 года. В рамках ивента проводятся турниры по 20 дисциплинам с общим призовым фондом, превышающим $ 60 млн.
Комментарии