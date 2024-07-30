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Керри BetBoom Team по Dota 2 Найтфолл сменил никнейм на Saika

Керри BetBoom Team по Dota 2 Найтфолл сменил никнейм на Saika
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Российский киберспортсмен по Dota 2 Егор Григоренко из BetBoom Team, ранее известный как epileptick1d и Nightfall, официально поменял внутриигровой никнейм на Saika.

Об этом в шуточной форме сообщил менеджер команды из России Лука Lukawa Насуашвили. Он прокоммениторовал решение своего игрока следующим образом:

На «Инт» едем с новым керри, ушла эпоха. Хейтеры, вы довольны?

Григоренко начал выступление на про-сцене «Доты» в 2019 году с никнеймом epileptick1d. В 2021 году киберспортсмен сменил ник на Nightfall, так как он «осознал, что болезнь в никнейме — это не круто». Теперь Егор будет играть с никнеймом Saika, с которым он выступит на The International 2024.

Ранее керри Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук также сменил никнейм на Raddan.

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