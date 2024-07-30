Спрос на Honor 200 оказался в России на 20% выше, чем на Honor 90

Пресс-служба МТС сообщила изданию «Газета.Ru» о высоком спросе на смартфон Honor 200. Количество предзаказов устройства оказалось на 20% выше по сравнению со спросом на Honor 90, вышедший в 2023 году.

Предзаказ Honor 200 и Honor 200 Pro длился с 22 по 29 июля. Наибольший спрос на новинки был в Москве и области – 20% от всех предзаказов, Санкт-Петербурге (10%), Краснодаре (6%), Казани (5%) и Уфе (4%).

Honor 200 продается в России от 50 тыс. рублей, а Honor 200 Pro — от 70 тыс. рублей.

Honor 200 и Honor 200 Pro получили 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. Базовая модель работает на базе процессора Snapdragon 7 Gen 3, продвинутая версия получила более мощный чип Snapdragon 8s Gen 3 и поддержку беспроводной зарядки. Оба гаджета также оснащены батареей объёмом 5200 мА/ч и поддерживают Google-сервисы.