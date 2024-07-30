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Продажи консолей в России за первое полугодие 2024 года выросли на 97%

Продажи консолей в России за первое полугодие 2024 года выросли на 97%
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По данным газеты «Коммерсантъ», продажи консолей в России в первом полугодии 2024 года увеличились аж на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Продажи выросли примерно до 15,5 млрд рублей.

Газета отметила, что это связано со снижением цен на некоторые устройства, восстановлением поставок консолей из Китая и интересом к играм на физических носителях из-за появления на них русской адаптации. Лидером рынка стала PlayStation от Sony.

Так, продажи PlayStation 5 составили 73% от общего объёма рынка в денежном выражении и 31% в количественном. Доли этой консоли выросли на 17% и 16% соответственно. В то же время доля Xbox сократилась на 5,7%, а Nintendo – на 4,5%.

Любопытно, что рост продаж консолей был обнаружен на «Яндекс Маркет» и Wildberries. На первой площадке он составил 176%, а на второй – 77%.

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