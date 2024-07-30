«Пчеловод» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в первой половине 2024 года

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в первой половине 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.
Абсолютным лидером внезапно стал боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом. Второе место заняли «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Замкнула тройку «Планета обезьян: Новое царство».
В десятку также вошли «Каскадёры» с Райаном Гослингом, «Дюна 2» Дени Вильнёва, триллер «Падение империи» и боевик «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».
Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов с января по июнь 2024 года
- «Пчеловод».
- «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».
- «Планета обезьян: Новое царство».
- «Дом у дороги».
- «Создатель».
- «Герой наших снов».
- «Каскадёры».
- «Дюна 2».
- «Падение империи».
- «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».