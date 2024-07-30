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«Пчеловод» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в первой половине 2024 года

«Пчеловод» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в первой половине 2024 года
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Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в первой половине 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Абсолютным лидером внезапно стал боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом. Второе место заняли «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Замкнула тройку «Планета обезьян: Новое царство».

В десятку также вошли «Каскадёры» с Райаном Гослингом, «Дюна 2» Дени Вильнёва, триллер «Падение империи» и боевик «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов с января по июнь 2024 года

  1. «Пчеловод».
  2. «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».
  3. «Планета обезьян: Новое царство».
  4. «Дом у дороги».
  5. «Создатель».
  6. «Герой наших снов».
  7. «Каскадёры».
  8. «Дюна 2».
  9. «Падение империи».
  10. «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».
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