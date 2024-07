Elden Ring доминирует в чартах Steam полтора месяца подряд

Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж Steam с 23 по 30 июля. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке, а не по проданным копиям.

Лидером в этот раз вновь стала портативная консоль Steam Deck, которая продолжает пользоваться популярностью у геймеров. Что касается игр, то на первом месте оказалась Elden Ring, продажи которой подскочили после выхода дополнения Shadow of the Erdtree. На втором месте оказалась Call of Duty, куда входят Warzone, Modern Warfare 3 и предзаказы Black Ops 6, а замкнула тройку Earth Defence Force 6 в стиле Helldivers.

В десятку также попали No Man's Sky, Red Dead Redemption 2, Dead by Daylight и кооперативный экшен Chained Together.

Чарт Steam с 23 по 30 июля