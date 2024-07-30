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В iPhone добавят функцию записи телефонных звонков на диктофон

В iPhone добавят функцию записи телефонных звонков на диктофон
Аудио-версия:
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Бета-версия iOS 18.1, которую Apple предоставила разработчикам сегодня, представляет ИИ под названием Apple Intelligence и функцию, позволяющую пользователям записывать и расшифровывать телефонные звонки.

С обновлением вы можете нажать на кнопку записи в левом верхнем углу после вызова. Все участники вызова уведомляются о том, что звонок записывается, посредством звукового сообщения.

После выполнения звонка звук записывается и сохраняется в приложении «Заметки». Записанные телефонные звонки можно открыть, и вы можете повторно прослушать звонок, просмотреть полную расшифровку и получить краткое изложение из расшифровки без необходимости повторно прослушивать всё целиком.

Фото: MacRumors

Отмечается, что в iOS 18.1 функция выжимки доступна во всей операционной системе. Пользователи могут выбрать любой текст на iPhone, чтобы получить его краткое содержание.

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