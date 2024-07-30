Леди Гага удивилась пению Хоакина Феникса в фильме «Джокер 2»

Во время беседы с изданием Empire Хоакин Феникс рассказал о забавном случае на съёмках фильма «Джокер 2». Рассказ актёра подтвердила и Леди Гага.

По словам Феникса, после того как Леди Гага услышала его пение в фильме, она буквально «поперхнулась кофе» от удивления. Певица не ожидала, что Феникс владеет отличными вокальными данными.

Это было приятно, это было волнующе и придало мне уверенности. Спасибо ей за поддержку.

«Джокер 2» продолжит историю комика Артура Флека, страдающего от психологических проблем. Главный герой выбирается из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел.

Премьера картины состоится 4 октября. Даты выхода в России пока нет.