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Дэдпул и Росомаха: когда выйдет в России, дата выхода в России, когда выйдет в кино

Фильм «Дэдпул и Росомаха» выйдет в кинотеатрах России 3 августа
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26 июля состоялась мировая премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» — одной из важнейших картин киновселенной Marvel за последние годы. Лента так и не добралась до кинотеатров России из-за ухода компании из страны, а неофициальные показы сдвигались на неопределённый срок вплоть до конца месяца.

В конце июля у многих крупных киносетей появилась, вероятно, финальная дата проката «Дэдпула и Росомахи» в России — 3 августа. Информация об этом числится на сайте «Миража», «Киномакса», «Мягкого кинотеатра» и некоторых других сетей, где ранее не было даже примерной даты. При этом у некоторых сетей стоит более позднее число — 7 августа.

3 августа также может оказаться не финальной датой — ранее премьеру «Гадкого я 4» переносили за сутки до выхода в стране. Однако в этот раз это число упоминают многие киносети, что повышает шанс релиза именно в начале последнего месяца лета.

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